Российский Danone после национализации возглавил племянник Кадырова

После фактической национализации Danone в России компанию возглавил родной племянник Рамзана Кадырова — Якуб Закриев. Об этом пишет﻿ издание Агентство, сообщает Новое время.

Смена руководства компании произошла на второй день после указа Владимира Путина о ее передаче под управление Росимущества.

Издание The Bell писало, что у передачи под управление Росимущества активов Danone были «интересанты в Чечне».

Закриев был управляющим делами главы правительства Чечни в 2014—2015 годах, с 2018 по 2020 год занимал пост мэра Грозного, потом руководил администрацией главы и правительства Чечни. После этого он стал заместителем главы правительства Чечни и министром сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что чеченский бизнесмен Валид Корчагин, связанный с семьей соратника Кадырова сенатора Сулеймана Геремеева, стал совладельцем компании ММК Ильича в оккупированном Мариуполе.

Путин 16 июля подписал указ о передаче во «временное управление» крупных активов пищевой промышленности — ООО Пивоваренная компания Балтика и АО Данон Россия.

В компании Danone пообещали «принять меры» после того, как Владимир Путин 16 июля подписал указ о передаче во «временное управление» активов компании.

Французская Danone еще 6 марта 2022 года заявила о приостановке инвестиционных проектов в РФ. В феврале 2023 года Danone заявила, что готова продать активы в России, но с правом выкупа и местами в совете директоров.

Как сообщалось, ранее по такой же схеме во временное управление Росимуществу были переданы «дочки» двух энергетических компаний — финской Fortum Oyj и немецкой Iniper SE.