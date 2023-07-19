ВСУ имеют частичный успех на Бахмутском направлении - Генштаб

Силы обороны, продолжающие вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут, имеют частичный успех, русские захватчики вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василовки, сообщает Укринформ.

Однако враг оказывает мощное сопротивление и применяет резервы, рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

"На Бахмутском направлении наши войска продолжают наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. В ходе ведения боевых действий российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василовки. Наши воины имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. применяет резервы, терпит огромные потери, продолжаются тяжелые бои" , - сказал Ковалев.

Он напомнил, что украинские защитники продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

В то же время представитель Генштаба отметил, что украинские войска сдерживают атаки россиян на Купянском и Лиманском направлениях.