Трамп: Европа должна заплатить США за оружие, отправленное в Украину

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в своем предвыборном ролике, что в случае переизбрания он потребует от Европы заплатить за восстановление запасов оружия, которое Вашингтон использовал для поддержки Украины в войне против России, сообщает Европейская правда.

"Менее чем три года назад я полностью восстановил вооруженные силы Соединенных Штатов и вывел Америку на такую сильную глобальную позицию" , – сказал Трамп в видео, опубликованном во вторник.

"Двадцать девять месяцев спустя арсеналы пусты, запасы истощены, казначейство истощено, ряды распущены, наша страна полностью унижена, и мы имеем коррумпированного, скомпрометированного президента, мошенника Джо Байдена, который тянет нас в Третью мировую войну" , – добавил он.

Трамп обвинил европейских союзников Америки в том, что они предоставили крошечную долю помощи Украине. Он раскритиковал администрацию Байдена за то, что она до сих пор не обратилась с просьбой о возмещении.

"Я попрошу Европу возместить нам расходы на восстановление запасов вооружений, отправленных в Украину. Они должны делать это уже сейчас, но Джо Байден слишком слаб, его не уважают, и он даже не может просить об этом" , – заявил он. ﻿

Трамп также раскритиковал решение предоставить Киеву кассетные боеприпасы, обвинив Байдена в том, что он "тянет нас дальше к Третьей мировой войне".