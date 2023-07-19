В Воздушных силах рассказали, чем РФ атаковала Украину ночью
В ночь на 19 июля Россия нанесла очередной удар ракетами и беспилотниками-камикадзе. В частности, россияне запустили из Черного моря крылатые ракеты X-22, Х-59, "Калибр", "Оникс", а также дроны типа Shahed.
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Оккупанты использовали ракеты воздушного, наземного и морского базирования.
"Атакованы объекты критической инфраструктуры и военные объекты, основное направление удара - Одесщина", - говорится в сообщении.
Сколько ракет и беспилотников запустила Россия
В течение нескольких волн атак противник применил:
- 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр", предположительно с малого ракетного корабля "Ингушетия" и фрегата "Адмирал Эссен" из акватории Черного моря;
- 8 крылатых ракет Х-22 из самолетов дальней авиации Ту-22М3 из акватории Черного моря;
- 6 крылатых ракет "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59 из истребителя Су-35 из акватории Черного моря;
- 32 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 из полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарск (Краснодарский край).
Как сработала ПВО
Противовоздушная оборона Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожила 37 воздушных целей. В частности:
- 13 крылатых ракет "Калибр";
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59;
- 23 ударных БпЛА Shahed-136/131.
"Удары ракет Х-22 и Оникс" были направлены по инфраструктуре Одесской области. О последствиях этих ударов и пострадавших сообщат местные военные администрации", - отметили в Воздушных силах.