В Воздушных силах рассказали, чем РФ атаковала Украину ночью

В ночь на 19 июля Россия нанесла очередной удар ракетами и беспилотниками-камикадзе. В частности, россияне запустили из Черного моря крылатые ракеты X-22, Х-59, "Калибр", "Оникс", а также дроны типа Shahed.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты использовали ракеты воздушного, наземного и морского базирования.

"Атакованы объекты критической инфраструктуры и военные объекты, основное направление удара - Одесщина" , - говорится в сообщении.

Сколько ракет и беспилотников запустила Россия

В течение нескольких волн атак противник применил:

16 крылатых ракет морского базирования "Калибр", предположительно с малого ракетного корабля "Ингушетия" и фрегата "Адмирал Эссен" из акватории Черного моря;

8 крылатых ракет Х-22 из самолетов дальней авиации Ту-22М3 из акватории Черного моря;

6 крылатых ракет "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);

1 управляемую авиационную ракету Х-59 из истребителя Су-35 из акватории Черного моря;

32 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 из полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарск (Краснодарский край).

Как сработала ПВО

Противовоздушная оборона Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожила 37 воздушных целей. В частности:

13 крылатых ракет "Калибр";

1 управляемую авиационную ракету Х-59;

23 ударных БпЛА Shahed-136/131.