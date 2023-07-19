Русские на оккупированных землях милитаризируют подростков - ЦНС

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Херсонщины продолжают заниматься милитаризацией украинской молодежи. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В частности, боевики так называемого "батальона имени Маргелова" провели обучение для нескольких участников захватнического движения "Юнармия" (путинский аналог гитлерюгенда).

Подростков обучали стрельбе, тактике и другим военным вещам. Кроме этого, россияне проводили пропагандистские лекции российского видения "СВО", во время которых также обосновали "принадлежность" временно оккупированных территорий к РФ.

В ЦНС отмечают, что участники подобных милитарных движений в дальнейшем по плану Кремля должны сформировать основу местных "мобилизованных".

"Рекрутинг местного населения на временно оккупированных территориях является нарушением международного права" , - подчеркнули в ЦНС.

Ранее сообщалось, что российские захватчики используют детей для пропаганды.

В частности, на временно оккупированных территориях захватническая "администрация" через подконтрольных учителей заставляет детей в пришкольных лагерях писать письма российским оккупантам. Кроме того, в самих школах оккупанты создали «молодежные» и милитаристические движения, вступление в которые фактически принудительно.