Северная Македония изменит конституцию по требованию Болгарии для вступления в ЕС

Правительство Северной Македонии приняло во вторник предложение о внесении изменений в конституцию, которые включают в Основной закон болгарское меньшинство, чтобы удовлетворить требование Болгарии и таким образом способствовать будущему вступлению в ЕС, сообщает Европейская правда.

Изменения предусматривают добавление в преамбулу и статьи 49 и 78 конституции еще нескольких народов Северной Македонии.

В тексте "Граждане Республики Северная Македония, македонский народ, часть албанского народа, турецкий народ, валашский народ, сербский народ, ромский народ, боснийский народ и другие" после слов "боснийский народ" ставят запятую и добавляют: болгарский народ, хорватский народ, черногорский народ, словенский народ, еврейский народ и египетский народ.

Изменение конституции требует одобрительного голосования двух третей членов парламента в Скопье.

С одобрением этих изменений страна надеется вступить в новую, более значительную фазу переговоров о членстве в Европейском Союзе.

Правительство заявило, что ожидает конструктивности и добросовестности от всех депутатов для одобрения изменений в конституцию в рамках переговорной программы с Европейским Союзом.

"Такое решение Ассамблеи Республики Северная Македония позволит провести вторую межправительственную конференцию с ЕС до декабря 2023 года, открыть разделы в переговорах, активизировать реформы и быстрое членство в ЕС", – констатировало правительство.

Болгария годами блокировала начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС, ссылаясь на спор относительно общего прошлого двух стран.

В прошлом году наконец была достигнута договоренность о снятии болгарской блокады в обмен на ряд уступок со стороны Скопье, включая план внесения изменений в конституцию, чтобы включить в нее болгар страны.