В РФ дилемма из-за боев в низовьях Днепра – разведка Британии

Россия вынуждена решать, отвечать ли на угрозы из-за активизации боев в низовьях Днепра за счет своих подразделений, которые противостоят украинским силам в Запорожской области, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Миноброны Великобритании в среду.

Как отмечают британские аналитики, с начала июля 2023 года с высокой вероятностью наблюдается активизация боевых действий в нижнем течении Днепра.

Кроме интенсивных боев на восточном берегу вокруг небольшого украинского плацдарма у разрушенного Антоновского моста, небольшие подразделения российских и украинских войск также соревнуются за острова в дельте Днепра.

Обе стороны используют небольшие, быстрые моторные лодки, а Украина успешно применила тактические беспилотные летательные аппараты одностороннего действия для уничтожения некоторых российских катеров.

Теперь Россия стоит перед дилеммой, решая, отвечать ли на эти угрозы усилением своей Днепровской группы войск за счет растянутых подразделений, которые противостоят украинскому контрнаступлению в Запорожской области, констатировали в Минобороны Великобритании.