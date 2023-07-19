Telegram выпустил облигации на $270 млн – часть купил Дуров

Мессенджер Telegram выпустил облигации на $270 млн. Примерно четверть бумаг купил сам основатель компании — Павел Дуров, сообщает Новое время.

Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

По его словам, в выпуске поучаствовали «известные фонды со звездной репутацией». При этом, о каких именно фондах идет речь он не сказал.

Также Дуров заявил, что около четверти выпуска "купил сам" в дополнение к тем "сотням миллионов", которые были потрачены на мессенджер за последние 10 лет.

"Некоторые люди говорили, что вместо этого мне надо было купить дом или самолет. Но я предпочитаю оставаться сосредоточенным на моей работе, без "владения" чем-либо (ну, кроме Telegram, нескольких биткоинов и Toncoin)" , — написал основатель мессенджера.

Также Дуров заявил, что в 2023 году число активных пользователей Telegram за месяц превысило 800 млн, а ежедневно в мессенджере регистрируется больше 2,5 млн новых пользователей.

В то же время рост аудитории означает и увеличение расходов на хранение данных и трафик.

Также Дуров заявил, что хоть Telegram И не прибыльная компания, мессенджер ближе к этому, чем Twitter и Snapchat.