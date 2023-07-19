Минкульт работает над внедрением английского в кинотеатрах: подробности от Ткаченко

Министерство культуры и информационной политики разрабатывает план внедрения английского в кинотеатрах с учетом интересов зрителей и кинотеатрального бизнеса﻿. Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает Деловая столица.

"У нас была дискуссия с представителями кинотеатров и дистрибьюторов. Мы сейчас вырисовываем себе варианты, как лучше сделать так, чтобы зритель был заинтересован ходить на фильмы на английском языке, и бизнес кинотеатральной отрасли не пострадал. Кажется, мы нашли один из вариантов. Мы его еще обсуждаем. Также будем обсуждать с депутатами" , — сказал он.

Министр отметил, что в МКИП подготовили план действий по популяризации английского языка на выполнение Закона "Об украинском языке", содержащий "эффективные вещи по популяризации украинского языка". По словам Ткаченко, план вскоре будет опубликован для обсуждения с общественностью.

Ткаченко добавил, что английский язык в Украине наиболее желателен к изучению. Он привел данные соцопросов, свидетельствующих о том, что 75% взрослых украинцев хотели бы, чтобы их дети знали английский.

Глава Минкульта также напомнил, что внедрение английского языка в Украине будет происходить постепенно с привлечением бесплатных курсов и е-поддержки для обучения онлайн.

Напомним, 28 июня в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о применении английского языка в Украине. Документ определяет английский как язык международного общения в стране и способствует его изучению. Законопроект предусматривает расширение сфер применения английского и увеличение доли фильмов на языке оригинала с украинскими субтитрами.

4 июля на сайте Кабинета Министров Украины появилась петиция, в которой украинцы требуют оставить в кинотеатрах украинский дубляж, поскольку он способствует украинизации. 7 июля она собрала необходимые 25 тыс. голосов.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко пообещал, что вопросы показов лент на английском языке в украинских кинотеатрах будут обсуждать с общественностью.