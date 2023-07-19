Ночная атака на Одесщину: в ОВА рассказали о повреждениях и пострадавших

В ночь на 19 июля Одесщину атаковали десятки ракет и беспилотников. Основными целями удара была портовая и критическая инфраструктура. Жертв среди гражданских нет.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Ночью террористы ударили по Одесщине "Ониксами", а стратегическая авиация нанесла удар ракетами Х-59, Х-22. Одновременно с ракетной атакой россияне запустили по югу и дроны "Shahed-136" , – говорится в сообщении.

Силы ПВО сбили ракету Х-59 на подлете к берегу. Во время падения в одном из кварталов Одессы обломки образовали большую воронку, взрывной волной повреждено несколько построек вокруг. Три человека травмированы.

"Ониксы" и Х-22 россияне направили на портовую и критическую инфраструктуру. Попали в зерновой и масляный терминалы, повреждены резервуары и оборудование для загрузки. В результате обстрела случился пожар, специалисты работают над ликвидацией последствий. Информация о пострадавших не поступала, отметили в военной администрации.

"В Одесском районе есть попадание в промышленный объект, где пострадал гражданский сотрудник и поражены два складских помещения в разных локациях – с табаком и фейерверками. Пожарные ликвидируют пожар площадью более 3000 кв.м" , – говорится в сообщении.

Также сбили 8 дронов типа "Shahed-136". В результате падения обломков занялись и повреждены туристические базы и гостиницы в прибрежной зоне Коблевской общины, пострадали двое гражданских.

В то же время в результате боевой работы по уничтожению ракет и дронов взрывной волной в жилых комплексах Одессы повреждены несколько многоквартирных домов. По меньшей мере, 6 человек, среди которых 9-летний мальчик, обратились за медицинской помощью из-за ранений от обломков стекла и других предметов, добавили в ОВА.