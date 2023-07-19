Главный порт Литвы готов отправлять украинское зерно

Главный порт Литвы, Клайпеда, мог бы отгружать 10 миллионов тонн украинского зерна, но логистика доставки груза на побережье Балтийского моря остается сложной, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил Альгис Латакас, генеральный директор Клайпедского порта.

"Это огромная проблема, поскольку это касается многих вещей, разных стран, различных договоренностей, различных интересов и так далее. Если этот вопрос будет решен, Клайпеда сможет обеспечить 100-процентное обслуживание части украинского зерна уже сегодня" , – сказал Латакас журналистам во вторник.

По его словам, текущая мощность порта составляет 10-15 миллионов тонн зерна, в том числе экспорт литовского зерна составляет около 3,5 миллиона тонн.

В понедельник Россия разорвала так называемое "зерновое соглашение", которое позволяло Украине отправлять морем более 33 миллионов тонн зерна.

Выступая в понедельник в Брюсселе, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна будет искать альтернативные маршруты экспорта зерна через Балтийское море.

Министр транспорта Литвы Мариус Скуодис ранее заявлял, что очереди на границе Украины с Польшей препятствуют железнодорожной логистике.