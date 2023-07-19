Евросоюз впервые включил Украину в свои экономические прогнозы

В 2023 году Украина была впервые включена в европейский регулярный обзор структурных особенностей, экономических показателей и перспектив развития Spring 2023 Economic Forecast.﻿ Об этом заявил Комиссар ЕС по вопросам экономики Паоло Джентилони во время встречи финансового блока G7, сообщает Новое время.

В прогнозе ЕС отмечается, что Украина продемонстрировала большую устойчивость во время войны, а усилия, направленные на вступление в ЕС, после получения статуса страны-кандидата 23 июня 2022 года, должны улучшить перспективы развития государства.

В обзоре отмечается, что до начала полномасштабной войны государственные финансы имели прочный фундамент. Эффективные действия правительства Украины способствовали низкому уровню дефицита госбюджета — около 2% ВВП в период с 2015 по 2021 год. В то же время благодаря высоким темпам роста номинального ВВП коэффициент государственного долга снизился до уровня ниже 50% ВВП в 2021 году.

После 24 февраля 2022 года Украина столкнулась со многими вызовами, среди которых — значительное сокращение производства в регионах, где ведутся активные боевые действия, инфляция, высокий уровень безработицы, миллионы временно перемещенных лиц, разрушенная или поврежденная электроэнергетическая инфраструктура. Это привело к общему сокращению ВВП на 29,1%. Впрочем, благодаря внедренным мерам украинской стороны и весомой поддержке международных партнеров ожидается общая стабилизация экономического роста в 2023 году.

В частности, ЕС прогнозирует рост ВВП Украины на 0,6% в 2023 году, и на 4% - в 2024-м. Прогноз по росту экспорта: 1,5% в 2023-м и 5,3% в 2024-м. Прогноз роста импорта: 3% в 2023-м и 6,2% в 2024-м.