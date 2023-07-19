В Болгарии хотят вывести порт из-под контроля "Лукойла"

В парламент Болгарии внесли законопроект, согласно которому находящийся в концессии российской компании "Лукойл" порт Росенец вернется под контроль болгарского государства, сообщает Укринформ.

Сейчас порт, расположенный южнее Бургаса, находится под контролем второй по величине российской нефтяной компании "Лукойл".

В октябре прошлого года временное правительство, назначенное президентом Болгарии Руменом Радевым, без объяснений продлило концессию "Лукойл-Болгария" еще на 24 года.

"Сегодня мы вносим предложение вернуть контроль болгарского государства над портом Росенец. Наше предложение прекратит концессию порта Росенец, продленную временным правительством на 24 года без причин.

Мы считаем, что контроль над этим портом является ключевым для болгарского государства и, в принципе, вся ключевая инфраструктура должна быть под контролем Болгарии. Особенно находящиеся вдоль границы" , - заявил руководитель одной из партий блока Кирилл Петков в кулуарах парламента.

Он добавил, что в Министерстве транспорта ему заявили, что могут эксплуатировать этот порт и что проблем с его работой не будет.