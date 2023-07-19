Как украинцы оценивают медицину во время войны - опрос

Медицина в Украине — одна из болевых точек наравне с образованием и, к сожалению, многими другими сферами жизнедеятельности нашей страны. Очевидно, каждый украинец хотя бы раз в своей жизни жаловался на врачей, на их недостаточную профессиональность и небесплатность услуг, которые должны были бы быть бесплатными, сообщает Зеркало недели.

Так, согласно оценкам Всемирного банка и Организации экономического сотрудничества за 2018 год, в «тени» вращалось около 150 млрд грн, из которых приблизительно 70 млрд — неформальные оплаты. Ситуация за эти годы существенно не улучшилась. И вместе с тем пациент никогда не может быть уверен, что в больнице, в которую попадет, получит качественную помощь, а не пострадает. Это — с одной стороны.

А с другой — с 24 февраля 2022 года миллионы украинцев, вынужденно оказавшиеся в разных уголках мира, вдруг получили возможность оценить доступность украинской медицины, когда оказания неургентных медицинских услуг не приходится ждать месяцами.

Как с началом полномасштабной войны украинцы оценивают ситуацию с доступом к медицинским услугам и качество медицинской помощи, в частности в зависимости от того, где сейчас фактически проживают? Знают ли сограждане свои права относительно бесплатного лечения и пытаются ли их отстоять? Мнениями украинцев по этому поводу мы поинтересовались в рамках опроса, проведенного недавно Центром Разумкова по заказу ZN.UA.

Надо сказать сразу: результаты нас немного удивили.

Честно говоря, мы ожидали худшего, учитывая состояние украинской системы здравоохранения накануне полномасштабного вторжения и то, насколько вяло она реагировала на вызовы. Но система выстояла. Правда, в большинстве случаев не благодаря мощным институциям, способным быстро принимать взвешенные решения, а не просто делать красивые, но неэффективные жесты (наподобие правительственного повышения зарплат медработникам в зоне боевых действий без выделения на это денег). А благодаря людям, которые в экстремальных ситуациях преимущественно проявляли лучшие качества. Поэтому должны быть благодарны нашим врачам и медсестрам. И немного — способности украинцев довольно быстро забывать не только хорошее, но и всякие неприятности.

«Как вы считаете, как изменилась ситуация в сфере здравоохранения после 24 февраля 2022 года?» — спросили мы (см. рис.1). Относительное большинство украинцев (48,3%) ответило, что «не изменилась». 25,6% считают, что «изменилась к худшему». 17,6% не смогли ответить. А 8,5% увидели перемены к лучшему. К сожалению, не было возможности спросить, какие именно. Возможно, сработал тот же человеческий фактор — большая человечность в тяжелые времена.

Между тем декларацию с семейным врачом, как свидетельствуют ответы, заключили 88,9%. И это — положительный результат первого этапа медреформы — реформы первички.

Нет декларации всего у 10,7% сограждан.

Отвечая на вопрос «Есть ли у вас регулярная связь с семейным врачом после 24 февраля 2022 года?» (см. рис.2), подавляющее большинство заключивших декларацию (59,8%), ответили, «да, была все это время». И это, очевидно, также о том, что реформа первички, несмотря на все сложности, оказалась удачной. По крайней мере с вызовами войны первичка преимущественно справилась.

Не смогли связаться с врачом только 5,6% пациентов (у 2,9% врач «в ВСУ/ за границей/ в другой области, а другого нет»; 2,7% не смогли дозвониться или не имеют контакта с врачом). 4,2% респондентов после 24 февраля 2022 года заключили новую декларацию. «Не пытались контактировать с семейным врачом за это время» 28,1%. Причем цифры отличаются несущественно в случаях, если респонденты переехали в другое место в пределах Украины, жили определенное время за границей или находились в оккупации.

Даже переехав в другое место в пределах Украины или за границу, 55,6% и 57,9% респондентов соответственно имели связь с семейным врачом. Но самая большая доля респондентов, постоянно имеющих связь с семейным врачом (67,2%), — это люди, проживающие на временно оккупированных территориях.

Вместе с тем доля респондентов, которые не могли связаться с семейным врачом из-за его отсутствия (мобилизации или миграции), составляет всего 2,9%. Это может свидетельствовать о низкой текучести кадров среди семейных врачей или о том, что врачи часто оставались на связи, даже переехав в другое место. По крайней мере некоторое время.

Не смогли связаться с врачом из-за отсутствия связи всего 2,7% респондентов, что также может свидетельствовать о доступности медпомощи первичного звена.

Хуже всего ситуация здесь выглядит у тех, кто до 24 февраля 2022 года проживал на Юге и Востоке страны. И это вполне понятно.

Ответы на вопрос «Каким образом вы получали медпомощь после 24 февраля 2022 года?» (см. рис.3) свидетельствуют, что телемедицина, о которой мечтали в Украине, по сути уже прижилась, по крайней мере на первичке. Хотя подавляющее большинство получало медпомощь в этот период все же обычным способом, на личном приеме (42,5%) или в стационаре (10,6%), 18,3% украинцев (причем всех возрастных категорий) консультировались с семейными врачами «по телефону или с помощью других средств телекоммуникационной связи». Только 1,8% респондентов ответили, что не получали медпомощь из-за ее недосягаемости, а 2,2% — из-за отсутствия бесплатной помощи и нехватки средств на платные услуги.

Меньше всего медпомощи на личном приеме (32,9% от опрошенных респондентов) получили люди, определенное время проживающие на временно оккупированных территориях, но вместе с тем эта категория получила самую большую долю (13,7%) стационарной помощи.

9,6% людей, проживающих на временно оккупированных территориях, не получали медпомощь из-за ее недосягаемости. Это почти вчетверо превышает этот показатель для тех, кто проживал на остальных территориях. Но среди тех, кто проживал на временно оккупированных территориях, нет тех, кто не получил медпомощь из-за отсутствия бесплатных услуг и нехватки средств на платные медицинские услуги, в то время как на остальной территории Украины доля таких пациентов составляет от 1,6 до 2,4% и 0,8% для тех, кто выезжал за границу.

Несмотря на то, что НСЗУ регулярно оплачивает оказание медицинских услуг на временно оккупированных территориях, самый плохой показатель с доступностью медицинских услуг — на Юге и Востоке страны (почти в четыре и два раза соответственно хуже, чем показатели на Западе).

41,8% граждан за это время не имели потребности в медпомощи. И это, казалось бы, хорошо. Но только на первый взгляд. Потому что за полтора года каждый должен был планово проверить состояние своего здоровья по крайней мере один раз.

Из тех, кто с 24 февраля 2022 года нуждался в медпомощи, только 24,5% обращались к врачу для планового обследования. 36,9% — из-за хронических заболеваний (см. рис.4). У 34,5% обострилась болезнь или появились новые заболевания. 18,5% нуждались в срочной (ургентной) медпомощи. Так распределились ответы на вопрос «По каким причинам вы обращались к врачу (или имели потребность обратиться к врачу, но вам это не удалось)?».

«Приходилось ли вам после 24 февраля 2022 года платить за оказанные в государственных или коммунальных медицинских учреждениях услуги (за свой счет покупать лекарства или медицинские изделия, находясь в стационаре?»). 58,7% украинцев среди тех, кто нуждался в медпомощи, это отрицали. И в самом деле, есть случаи, когда люди пытались «отблагодарить», и разные врачи от этого отказывались.

Но никуда не делись и те, кто даже во время войны и дальше заглядывал в руки пациентов, ожидая вознаграждения за то, что должен был бы делать по служебной обязанности. Об этом свидетельствуют 35,4% респондентов, которым приходилось платить за медицинские услуги или покупать лекарства или медизделия, находясь в стационаре. И это при том, что с началом полномасштабного вторжения в страну поступили и были распределены по больницам 12,8 тыс. тонн медицинской гуманитарной помощи на сумму более 13,5 млрд грн. Только лекарственных средств — свыше 526,5 млн единиц (см. рис.5).

Среди тех, кому приходилось платить за медицинские услуги и самостоятельно покупать лекарства, больше всего тех, кто получал медпомощь в стационаре, — 66,7%.

40,5% из тех, кому приходилось платить за оказанные медуслуги или покупать лекарства или медицинские изделия в стационаре, считают, что их платежи были обоснованными и законными. 30,7% с этим не соглашаются, а 28,9% — сложно ответить.

Самая большая доля респондентов, плативших за медицинские услуги, приходится на Центр и составляет 43,5%, что в 1,6 раза больше, чем на Западе и Юге страны и в 1,4 раза больше, чем на Востоке.

«Пациенты не должны молчать в случае нарушения их прав и требования средств за медицинские услуги и лекарственные средства в рамках программы медицинских гарантий», — заявляет НСЗУ. «Пытались ли вы защитить свои права на качественные и бесплатные медуслуги и каким был результат?» (см. рис.6) — спросили мы у тех, кому приходилось после 24 февраля 2022 года платить за оказанные в государственных иди коммунальных медицинских учреждениях услуги или за свой счет покупать лекарства или медицинские изделия, находясь в стационаре, и кто считает, что эти платежи были необоснованными и незаконными.

И услышали в ответ, что даже не пытались — 66,1%! То есть люди даже не попробовали. То ли заранее считая дело безнадежным и не желая тратить на это время и нервы, то ли из-за страха, что отношение к ним врачей в медучреждении станет еще хуже.

Пытались отстоять права 30,7% респондентов. Но только 6,4% из них достигли в этом успеха.

На самом деле ни одна из государственных институций, деятельность которых связана с защитой и восстановлением прав пациентов, с учетом их полномочий и процедуры, сегодня не может эффективно это делать. Ярким примером является деятельность Нацполиции по расследованию преступлений, связанных с нарушением прав пациентов. Именно этот орган должен фиксировать и расследовать не только правонарушения, связанные с требованием денег врачом с пациента, но и более серьезные преступления.

Как свидетельствует статистика, которую приводит фундация «Здоровые решения для открытого общества», в период с 2020 по 2022 год было открыто мизерное количество уголовных производств по ст. 139 УКУ («Неоказание помощи больному медицинским работником») — 137 производств на страну с населением свыше 40 млн. Ни по одному из этих производств приговор не был вынесен.

1544 уголовных производства за этот период были открыты по ст. 140 УКУ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного»). Среди них — всего 14 приговоров, 4 из которых — оправдательные, а в 9 из 10 обвинительных актов врачи избегали реального наказания.

Одной из важных причин очень печальной ситуации с защитой прав пациентов в Украине является также неосведомленность пациентов о своих правах и низкий уровень образования (в частности правового) всех сторон (пациентов, медиков, управленцев сферы здравоохранения, работников правоохранительных органов и судей).

Интересными оказались ответы на вопрос об ответственности групп и социальных институтов за то, что пациенты часто вынуждены платить за медицинские услуги, которые должны быть оказаны бесплатно (см. рис.7). Так, первоочередную ответственность сограждане возложили на Минздрав — у такого ответа средний балл 8,4 из 10. На втором месте — руководство медучреждений (8 баллов); на третьем — НСЗУ (о, чудо! Мы думали, что большинство сограждан о существовании такого учреждения даже не догадывается) — 8 баллов. Врачи в этом рейтинге оказались на четвертом месте — 7,1 балл. Правительство Украины и ВР — на пятом и шестом (7 и 6,8 баллов соответственно). На последнее место по ответственности граждане поставили президента — 6 баллов. К сожалению, граждане до сих пор плохо понимают реформу децентрализации. Органы местного самоуправления, которые отвечают за организацию оказания медицинских услуг и назначают руководителей учреждений, и должны были бы быть на верхушке этого рейтинга, заняли в нем предпоследнюю строку со средним баллом 6,6.

Все упомянутые в тексте данные — результаты социологического опроса Центра Разумкова. Опрос по заказу издания проводился с 23 по 28 июня 2023 года методом face-to-face в 22 областях Украины и г. Киеве. Опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%