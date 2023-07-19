США готовят санкции против Кыргызстана за помощь России – WP

США рассматривают введение санкций против Кыргызстана за его роль в поставках подсанкционного оборудования и электроники, поступающей в Россию в поддержку ее военных действий в Украине. Об этом стало известно изданию The Washington Post от собственных источников, сообщает Европейская правда.

Представители администрации Байдена говорят, что они особенно озабочены ролью, которую играет Кыргызстан. Сейчас там размещены многочисленные предприятия, ставшие каналом для западных и азиатских товаров, которые Россия не может легально получить в другом месте.

Согласно публикации, после месяцев безрезультатных визитов американских и европейских дипломатов в столицу Кыргызстана Бишкека администрация Байдена готовит новые экономические меры для давления на страну с целью прекращения торговли с РФ.

Санкции или "черный список" компаний, обвиняемых в нарушениях, могут ввести уже на этой неделе, сказали два американских чиновника, говоривших на условиях анонимности.

"Кыргызстан, хоть и небольшой по сравнению с другими странами, является ярким примером того, что все факторы действуют одновременно, чтобы создать неприемлемую среду, благоприятную для уклонения от (санкций. – Ред.)" , – сказал неназванный чиновник, занимающий высокую должность.

Общедоступные торговые документы показывают масштабы киргизского теневого рынка. Записи показывают, что общий объем экспорта Кыргызстана в Россию стремительно вырос в 2022 году, увеличившись на 250% по сравнению с предыдущим годом, до вторжения в Украину.

Некоторые товары, такие как оптические прицелы, Кыргызстан никогда не экспортировал в Россию.

Торговые документы также свидетельствуют о высоком уровне координации с Москвой в сфере закупок. Записи показывают, что в феврале и марте киргизские компании осуществляли массовые закупки чувствительной электроники – в том числе специализированных полупроводников и усилителей напряжения на сотни тысяч долларов – у китайских и южнокорейских компаний.

Почти такое же количество тех же типов электроники было экспортировано из Кыргызстана в Россию за тот же период, свидетельствуют документы.

Российские фирмы, получавшие товары, в большинстве случаев были известными поставщиками российской оборонной промышленности, сказал высокопоставленный американский чиновник.

Очевидное согласование транзакций с третьими сторонами было расценено как работа российских спецслужб, которые, по словам американских чиновников, теперь принимают непосредственное участие в схемах, направленных на обход экономических санкций.