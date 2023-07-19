Участникам беспорядков во Франции вынесли 1200 приговоров, большинство - тюрьма

Во Франции вынесли уже более 1200 приговоров лицам, которых задержали во время массовых беспорядков в конце июня; больше половины из них получили реальные сроки лишения свободы. Об этом, со ссылкой на Le Figaro, сообщает Европейская правда.

Министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти подтвердил французским СМИ, что суды вынесли уже 1278 приговоров в отношении участников беспорядков, из них 95% оказались обвинительными.

1056 человек приговорили к лишению свободы, из них 742 – к реальным срокам, в среднем 8,2 месяца.

Дюпон-Моретти также подтвердил, что в случае несовершеннолетних правонарушителей к ответственности будут привлекать родителей.

"Речь не идет о том, чтобы наказывать мать, которая воспитывает ребенка одна и работает на вечерней смене. Обобщение – это неправильно, каждый случай будут оценивать индивидуально" , – отметил министр.

После предыдущих масштабных беспорядков в 2005 году вынесли 400 обвинительных приговоров с реальными сроками более 4 тысячам задержанных.