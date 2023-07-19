В ВСУ назвали цель ночного удара РФ по Одесской области

Войска РФ нанесли комбинированный удар по югу Украины в ночь на среду, 19 июля, чтобы усложнит ситуацию в этой части фронта, сместив акцент в сторону зернового коридора, сообщает Новое время.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире марафона FreeДом.

"Ситуация очень напряженная, сложная, и этой ночью враг постарался усложнить нам ее максимально, не успокоившись на предыдущем ночном ударе и, в том числе и по порту, инфраструктуре. В эту ночь снова предпринял попытку атаковать южные регионы, и снова акцент смещается в сторону зернового коридора, в сторону потенциала региона быть житницей, быть кормилицей" , — отметила она.

По словам Гуменюк, российские оккупанты пытаются атаковать портовую инфраструктуру для того, чтобы Одесская область не имела такой возможности.

В ночь на 19 июня войска РФ осуществили комбинированный удар по Украине, выпустив ракеты разных типов и дроны-камикадзе иранского производства.

Основная атака была направлена на Одесскую область. Целью стали портовая и критическая инфраструктура. Войска РФ попали в зерновой и масляный терминал, повредили резервуары и оборудование для загрузки. Взрывной волной повреждены жилые многоэтажки. Пострадали более десяти человек, серди них — ребенок, сообщали﻿ ранее в Одесской ОВА.