В Польше агенты РФ собирались взрывать поезда с помощью Украины – СМИ

Раскрытая сеть российских агентов в Польше, в том числе планировала диверсии на железной дороге против поездов, следующих в Украину с оружием и гуманитарной помощью. Об этом со ссылкой на свои источники пишет "Gazeta Polska", сообщает Европейская правда.

Издание узнало, что среди 66 томов дела есть указания на то, что подозреваемые члены сети планировали взрывать поезда, следующие в Украину с оружием и гуманитарной помощью. Именно риск непосредственного выполнения таких атак якобы побуждал польские спецслужбы начинать арест.

"По этой причине первые аресты были именно в то время, а не какое-то другое. Риск атак был слишком велик для того, чтобы продолжать наблюдать за действиями группы" , - поделился анонимный собеседник, знакомый с материалами дела.

Журналисты также узнали, что агентурная сеть была относительно свежей – ее создали в начале 2023 года.

Агенты якобы напрямую получали указания из Москвы и за выполнение поставленных задач получали оплату в основном в криптовалюте.

Разоблаченная сеть пока считается самой большой из подобных в современной истории Польши.