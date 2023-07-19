СБУ сообщила о задержании агентки РФ, готовившей атаку по Николаевщине

СБУ задержала вероятную российскую агентшу, которая готовила новую воздушную атаку по "центрам принятия решений" в Николаевской области. Об этом заявили в Службе безопасности Украины, сообщает Укринформ.

"При контрдиверсионных мерах на прифронтовой территории региона задержана еще одна агентка главного управления генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ). Ее основной задачей было установление точных координат админзданий местных органов исполнительной власти и временных интервалов максимального присутствия там чиновников" , - говорится в сообщении.

Она также пыталась выявить возможные позиции дальнобойной артиллерии ВСУ, в том числе реактивных артсистем HIMARS, вовлеченных в боевые операции украинских войск на южном направлении.

Получившуюся информацию она передавала российской спецслужбе через "связную".

Им оказался ее близкий родственник, ранее проходивший службу в расформированном спецподразделении "Беркут", а сейчас находящийся в составе оккупационной полиции РФ во временно захваченном Крыму.

Развединформация потребовалась российским захватчикам для подготовки новой серии воздушных ударов по украинским объектам в Николаевской области.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленницу, поэтапно задокументировали ее преступные действия и задержали на попытке передачи разведданных агрессору.

По данным следствия, вражеским информатором оказалась местная жительница, которую российскую игру дистанционно привлекло к сотрудничеству весной этого года. Во время обысков у задержанной изъят мобильный телефон с поличным с представителем российской спецслужбы.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Информатору грозит до 12 лет тюрьмы.