Кабмин разрешил бизнесу получать прибыль от контрактов с Минобороны

Кабинет министров признал утратившим силу постановление, которое регулировало вопросы осуществления оплаты закупок для Министерства обороны.﻿ Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает Новое время.

«Признано утратившими силу постановление КМУ от 20.03.2022 № 335 о некоторых вопросах осуществления оплаты товаров, работ и услуг для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны в условиях военного положения» и постановления правительства, которыми в него были внесены изменения" , — написал он.

В то же время с целью создания надлежащих условий для обеспечения сил безопасности и обороны товарами, работами и услугами оборонного назначения во время действия правового режима военного положения правительство внесло изменения в постановление КМУ от 11 ноября 2022 года № 1275 о некоторых вопросах осуществления оборонных закупок на период действия правового режима военного положения.

Ранее Государственная аудиторская служба по результатам проверки Минобороны нашла нарушений на 2,5 млрд грн. Нарушениями посчитали прибыль, которую получили частные и государственные компании, сотрудничая с Минобороны.

Позже министр обороны Алексей Резников назвал выводы Госаудитслужбы о том, что украинские производители, которые сотрудничают с Минобороны, не могут иметь прибыль, абсурдными.