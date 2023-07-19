Атака на Одесскую область: почти 3 тысячи человек без света

Из-за ночного обстрела Одесской области российскими оккупантами произошло отключение нескольких линий электропередач, в результате чего почти 3 тысячи человек остались без электричества.﻿ Об этом заявили в Министерстве энергетики, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

В Одесской области из-за повреждений, причиненных ракетной атакой РФ, произошло отключение нескольких ЛЭП, обесточены почти 3 тысячи потребителей.

Тем временем в Николаевской области зафиксировано повреждение линии электропередачи, в результате чего частично обесточен 1 населенный пункт. Ремонтные бригады ждут допуска, чтобы начать осмотр линий и восстановительные работы.

Кроме этого, из-за вражеских обстрелов обесточивались 33 населенных пункта в Донецкой области. Без света остается часть абонентов в Запорожской, Сумской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областях.

Отключения происходили и из-за последствий непогоды. Так, из-за грозового шторма в Днепропетровской области обесточивались 75 населенных пунктов, в Запорожской области - 37, в Сумской - 14, в Полтавской - 12, в Черниговской - 6, в Киевской области - 4.