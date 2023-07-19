Зеленский провел совещание из-за обстрелов: какие решения приняли
Президент Владимир Зеленский поручил МИДу активизировать контакты с партнерами для увеличения давления на Россию с целью продолжения нормального экспорта украинского зерна, сообщает Европейская правда.
Об этом Зеленский рассказал в своем Telegram-канале после селекторного совещания по ночным ударам РФ по Одесщине, Житомирщине и другим регионам.
"Военным дал поручение усилить защиту людей и портовой инфраструктуры, а МИД – активизировать контакты с партнерами для увеличения давления на государство-террориста и продолжения нормального экспорта украинского зерна", – заявил Зеленский.
Напомним, российские войска нанесли комбинированный воздушный удар по Украине в ночь на 19 июля. ПВО уничтожило 37 воздушных целей.