Зеленский провел совещание из-за обстрелов: какие решения приняли

Президент Владимир Зеленский поручил МИДу активизировать контакты с партнерами для увеличения давления на Россию с целью продолжения нормального экспорта украинского зерна, сообщает Европейская правда.

Об этом Зеленский рассказал в своем Telegram-канале после селекторного совещания по ночным ударам РФ по Одесщине, Житомирщине и другим регионам.

"Военным дал поручение усилить защиту людей и портовой инфраструктуры, а МИД – активизировать контакты с партнерами для увеличения давления на государство-террориста и продолжения нормального экспорта украинского зерна" , – заявил Зеленский.

Напомним, российские войска нанесли комбинированный воздушный удар по Украине в ночь на 19 июля. ПВО уничтожило 37 воздушных целей.