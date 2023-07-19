Кандидат в президенты США приуменьшил значение войны в Украине

Кандидат в президенты США Рон ДеСантис приуменьшил значение войны России против Украины, отметив, что она является вторым или третьим по важности приоритетом для Штатов. Об этом, со ссылкой на заявление ДеСантиса в интервью CNN, сообщает РБК-Украина.

Отметим, что некоторые республиканцы критикуют кандидата в президенты от Республиканской партии из-за того, что он отрицает агрессию России против Украины и называет ее "территориальным спором", не представляющим "жизненно важный" национальный интерес.

В интервью ДеСантис усилил свою риторику и назвал войну "вторичным или третичным интересом". При этом он отметил, что "был бы готов помочь довести ее до конца".

"Целью должен быть устойчивый, крепкий мир в Европе, который не вознаграждает агрессию" , - сказал ДеСантис.

В то же время, на вопрос, перестанет ли он вооружать Украину и будет ли направлять финансовую поддержку в случае победы на выборах, ДеСантис не ответил.

В то же время, губернатор Флориды выступил за то, чтобы перевести внимание американской армии с Европы на Азию и Китай.

"Я не собираюсь уменьшать наши запасы (вооружение - ред.) и отправлять их на Тайвань. Я не собираюсь делать нас менее способными реагировать на чрезвычайные ситуации" , - добавил он, назвав будущее острова "значительным интересом".

Позиция ДеСантиса по Украине

Еще в начале марта этого года ДеСантис заявлял, что "дальнейшее вовлечение в территориальный спор между Украиной и Россией не является одним из национальных интересов США".

Однако позже республиканец якобы изменил риторику войны России против Украины и даже назвал российского диктатора Владимира Путина военным преступником. Однако в конце апреля на фоне подготовки ВСУ к контрнаступлению он призвал к прекращению огня в Украине, чтобы предотвратить массовые жертвы.