НАБУ требует изменений порядка госзакупок во время войны

Национальное антикоррупционное бюро подготовило предложения по изменениям в правительственное постановление № 1178, которое повлекло целый ряд коррупционных рисков при закупках в период военного положения, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в заявлении НАБУ.

"Порядок закупок во время военного положения требует критических изменений. Неурегулированность определения цены, отсутствие ответственности, возможность закупок без торгов - это коррупционные риски, которые срочно требуют устранения со стороны правительства" , - отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что речь идет о постановлении Кабмина №1178 об особенностях осуществления закупок в период военного положения.

НАБУ подготовило предложения по изменениям к указанному постановлению, которые предлагает рассмотреть правительству.

Этот шаг нацелен на устранение целого ряда рисков, среди которых:

безосновательное завышение цены товаров/услуг из-за неурегулированности механизма определения заказчиками ожидаемой стоимости предмета закупок;

наличие возможности закупать товары/услуги без проведения открытых торгов;

отсутствие ответственности заказчика в связи с непроверкой информации о подрядчике;

отсутствие ответственности подрядчика в связи с подачей недостоверной информации о себе;

отсутствие лимитов на пролонгацию договоров, которые заключались из-за острой необходимости в закупке;

предварительная оплата (аванс) не гарантирует выполнения договора подрядчиком.

Об этих рисках НАБУ проинформировало КМУ письмом. Согласно закону о Национальном антикоррупционном бюро органы государственной власти должны в течение 30 дней рассмотреть его, отметили в НАБУ.