НАБУ требует изменений порядка госзакупок во время войны
Национальное антикоррупционное бюро подготовило предложения по изменениям в правительственное постановление № 1178, которое повлекло целый ряд коррупционных рисков при закупках в период военного положения, сообщает Экономическая правда.
Об этом говорится в заявлении НАБУ.
"Порядок закупок во время военного положения требует критических изменений. Неурегулированность определения цены, отсутствие ответственности, возможность закупок без торгов - это коррупционные риски, которые срочно требуют устранения со стороны правительства", - отмечается в заявлении.
Подчеркивается, что речь идет о постановлении Кабмина №1178 об особенностях осуществления закупок в период военного положения.
НАБУ подготовило предложения по изменениям к указанному постановлению, которые предлагает рассмотреть правительству.
Этот шаг нацелен на устранение целого ряда рисков, среди которых:
- безосновательное завышение цены товаров/услуг из-за неурегулированности механизма определения заказчиками ожидаемой стоимости предмета закупок;
- наличие возможности закупать товары/услуги без проведения открытых торгов;
- отсутствие ответственности заказчика в связи с непроверкой информации о подрядчике;
- отсутствие ответственности подрядчика в связи с подачей недостоверной информации о себе;
- отсутствие лимитов на пролонгацию договоров, которые заключались из-за острой необходимости в закупке;
- предварительная оплата (аванс) не гарантирует выполнения договора подрядчиком.
Об этих рисках НАБУ проинформировало КМУ письмом. Согласно закону о Национальном антикоррупционном бюро органы государственной власти должны в течение 30 дней рассмотреть его, отметили в НАБУ.