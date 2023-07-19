Патриарх Кирилл назвал УПЦ МП "неотделимой" частью РПЦ

Патриарх Русской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяев) во время проповеди заявил о сохранении "крепкого единства" их структуры с УПЦ (Московского патриархата), сообщает Деловая столица.

"Сохраняется, хотя и недостаточно ярко выраженное, на мой взгляд, крепкое единство российской православной церкви. И сегодня те же силы, которые стремились разделить страну и народ наш, делают все для того, чтобы оторвать православную церковь в Украине от полноты российской православной церкви" , – заявил Гундяев.

Он также жаловался, что так называемая "Святая Русь", под которой он подразумевает Украину и Беларусь, "вновь разделилась из-за предательства, желания угодить каким-то далеко отдаленным от нашей страны (РФ – ред.) политическим силам".

Кроме того, Кирилл заявил, что война в Украине — якобы "не против плоти и крови, но против "мироправителей тьмы".

Напомним, в апреле СМИ сообщали, что бывший наместник Киево-Печерской Лавры, митрополит УПЦ МП Павел (Петр Лебедь) пытался связаться с патриархом РПЦ во время пребывания под домашним арестом.