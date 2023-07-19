В каких странах хуже всего относятся к России – опрос

В Польше 90% людей относятся к России крайне негативно, далее следуют Швеция, Япония, Испания, Австралия, Нидерланды, США и Великобритания. Об этом говорится в исследовании американского центра Pew Research Center, сообщает Лига.net.

В 24 странах, где проводился опрос, взгляды на Россию преимущественно негативные: в среднем 82% респондентов сообщили о негативном мнении об этой стране. Для сравнения, в среднем только 15% опрошенных сказали, что они имеют благоприятное отношение к РФ.

В 19 из 24 стран большинство выражает негативное отношение к России. По меньшей мере, девять из десяти опрошенных негативно относятся к России в Австралии, Нидерландах, Японии, Польше, Испании, Швеции, Великобритании и США.

Наиболее отрицательное отношение имеют поляки: 98% выражают отрицательное отношение к стране, а 90% выражают очень отрицательное отношение.

Среди европейских стран наиболее благосклонно относятся к РФ в Греции: 32% говорят, что они имеют "по крайней мере определенное расположение" к России. В то же время, почти две трети греков выражают негативное отношение к этому государству.

Индия выделяется как единственная страна, где большинство (57%) имеют благосклонное отношение к РФ.

Также на Россию "менее негативные взгляды" в Индонезии, Кении и Нигерии, где около четырех из десяти опрошенных ответили, что имеют благоприятное мнение о ней.

Инфографіка: Pew Research Center

После широкомасштабного вторжения в 2022 году положительное отношение к РФ почти в каждой опрошенной стране достигло рекордно низкого уровня.

Приверженность России в этих странах остается в основном стабильным в 2023 году, и еще больше упало в Германии, Израиле и Испании.

В Аргентине, Бразилии и Южной Африке положительное отношение к РФ также снизилось по сравнению с опросом в 2019 году. В частности, в Аргентине упала с 36% до 17% доля тех, кто положительно относится к РФ.

Также взгляды на Россию отличаются в зависимости от возраста. В девяти из опрошенных стран люди в возрасте до 40 лет чаще говорят о своем благосклонном отношении к РФ, чем те, кому 40+ лет.

Так, в Мексике 42% молодых людей говорят, что благоприятно относятся к России, а среди людей постарше таковых только 26%.

Инфографіка: Pew Research Center

В рамках исследования провели репрезентативные опросы по телефону 27 285 взрослых для респондентов за пределами США. В Соединенных штатах опросили 3576 взрослых американцев, избранных путём случайной выборки.