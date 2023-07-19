Италия страдает от жары до 47° на юге и ливней на севере

В разных регионах Италии наблюдается экстремальная погода, от сильной жары до 47° до разрушительных дождей, сообщает Укринформ.

Во вторник на Сицилии на юге Италии температура воздуха достигла 47°, а на Сардинии – 46°.

Министерство здравоохранения в среду активировало телефонную линию доверия по номеру 1500, за которым люди обращаются за помощью и консультацией по борьбе с жарой.

Всего 19 июля количество крупных итальянских городов, в которых объявлена "красная тревога" из-за третьей волны жары в стране за лето, возросло с 20 до 23.

Лишь четыре, среди которых Милан и Генуя, из 27 крупнейших городов страны не объявили красный сигнал тревоги, а это значит, что жара настолько сильна, что Министерство здравоохранения считает ее угрозой для всего населения, а не только для уязвимых групп, таких как больные, пожилые люди и маленькие дети.

Отмечается, что волна жары не единственная проблема экстремальных погодных условий, с которой сталкивается Италия.

Сильный ливень во вторник разрушил лес в районе Кадоре во Фриуле-Венеция-Джулия. Регионы Венето, Фриули, Ломбард и Трентино в среду объявили "желтое предупреждение" из-за возможных сильных шторма.

Ученые заявляют, что климатический кризис, вызванный выбросами парниковых газов, ускоряет экстремальные погодные явления, такие как волны жары, засухи, штормы и наводнения.

Исследование, координированное Барселонским институтом глобального здоровья и опубликованное на прошлой неделе, показало, что более 18 000 человек скончались в Италии из-за сильной жары, которую нация пережила прошлым летом.