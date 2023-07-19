РФ ночью атаковала два черноморских порта: повреждены зерновые терминалы

Ночью 19 июля Россия атаковала зерновые терминалы в портах Одесса и Черноморск, в результате чего получила повреждения инфраструктура трейдеров, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Россия продолжает терроризировать мир даже после выхода из Зерновой инициативы. Атакуемые зерновые терминалы и портовая инфраструктура в портах Одесса и Черноморск", - написал министр.

Кубраков уточнил, что повреждения получила зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Также накануне ночью была атакована портовая инфраструктура, задействованная в работе зернового коридора и повреждены резервуары и причалы Одесского порта.

"Атака на зерновые терминалы – акт агрессии против мира. Цель российских террористов – уничтожение любых путей поставки зерна на мировые рынки. Государство-террорист воюет не только с Украиной, но и с населением Африки и Азии, для которых это зерно – вопрос выживания.