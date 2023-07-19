На украинцев приходится 67% новых иностранных бизнесов в Польше

С начала войны по состоянию на конец июня 2023 года в Польше зарегистрировали 29 400 украинских ФОПов. Почти половину – 14 000 – украинцы открыли в этом году. Об этом заявил Польский экономический институт (PIE), сообщает Лига.Бизнес.

В 2022 году до начала российского вторжения в Украину в Польше регистрировали около 200 украинских индивидуальных предприятий в месяц. Уже с мая – не менее 1000, а с начала 2023 года этот показатель вырос до более чем 2000.

Больше всего украинских ФОПов работают в сферах строительства (23%), информации и связи. А 85% украинских предпринимателей оказывают парикмахерские и косметологические услуги.

"В 2022 году украинцы открыли в Польше почти 16 000 бизнесов. Правда, с октября по декабрь 2022 мы наблюдали снижение темпов создания новых фирм, но 2023 год принес рекордные объемы" , – сказала руководитель группы экономического прогнозирования института Катажина Дембковская.

На украинцев приходится 67% всех новых предпринимателей в Польше и 10% всех фирм, созданных в течение первой половины 2023 года. При этом с начала 2022 года закрылось только 3% созданных украинцами фирм.

"Для беженцев это часто является лучшим решением, чем работать как наемный работник, способ содержать себя и свои семьи, а также работать в соответствии со своей квалификацией" , – подытожила Дембковская.

За 2022 год легально работающие в Польше украинцы уплатили почти миллиард злотых налогов.

По данным Центрального статистического управления, к концу 2022 года больше всего иностранцев в Польше работало в сфере транспорта и логистики (11,5%), а также в гостинично-ресторанном бизнесе (10%). В то же время в строительстве работает только 6,6% иностранцев, а каждая третья строительная компания испытывает нехватку рабочих.