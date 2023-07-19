FT: Как Байден предлагал Путину "навести мосты"

Легко забыть, что в начале президентства Джо Байден предпринял попытку "навести мосты" с Путиным, установить с ним контакт, говорится в статье Financial Times. Материал посвящен попыткам Вашингтона в формировании общего фронта против Китая и желанию США миновать прямую конфронтацию. А также тому, что война в Украине значительно усложнила поиск решений для экзистенциальных угроз. О каких именно идет речь, сообщает Зеркало недели.

Обозреватель издания Эдвард Люс, автор книги «Отступление западного либерализма» и «Америка в эпоху падения» отмечает, что во время предвыборной кампании 2020 года нынешний американский президент избегал упоминаний о Москве как о геополитическом сопернике, сосредоточившись в целом на Пекине.

"Все внимание привлек Китай. На Женевском саммите со своим российским коллегой в июне 2021 года президент США приложил немало усилий, чтобы утешить самолюбие президента РФ, даже назвав Россию "великим государством"" , - говорится в материале издания.

Далее следовало выведение американского контингента из Афганистана, что тоже не придало ему популярности.

Один из самых опасных моментов после Холодной войны

В этой статье FT усматривают некоторую связь между выходом США из этой ближневосточной страны и вторжением РФ 24 февраля 2022:

“Оглядываясь назад, становится ясно, что два, казалось бы, не связанных между собой события — позитивное настроение Байдена по отношению к России и его уход из Афганистана — подкрепили решение Путина вторгнуться в Украину. Запад, по мнению Путина, вряд ли отреагирует на запланированную им аннексию Украины более решительно, чем на Крым в 2014 году. Через шестнадцать месяцев российской «специальной военной операции» мир находится под большим риском конфликта великих держав, чем после самых опасных моментов холодной войны" , - делится своим мнением Люс.

Хотя сейчас эксперты по геополитике сходятся на том, что разговоры о возрождении "либерального международного порядка" — определенное донкихотство, современный мир вряд ли может позволить себе прямую войну между Вашингтоном и Пекином. Автор наталкивает на определенные параллели с Pax Britannica — периодом относительного мира в Европе и мире в 1815–1914 годах, в течение которого Британская империя полностью доминировала на море и контролировала большинство морских торговых путей. Судя по всему, отдавая эту доминирующую нынешнюю роль американцам.

Вызов, стоящий перед США и их западными союзниками, тройной.

Первый – это сохранение единства Запада против Путина.

Второй вызов для Запада состоит в формировании общего фронта против Китая, не перерастая в прямую конфронтацию.

Третьей задачей Запада является поиск решений для экзистенциальных угроз, с которыми сталкивается человечество, начиная с глобального потепления. Даже без реванша геополитики это был бы крутой подъем. Но война в Украине и рост напряженности с Китаем значительно усложнили ситуацию.

Глобальный Юг как платформа борьбы Китая и США

Платформой для борьбы за влияние Китая и США в настоящее время считается Глобальный Юг. Это экономический неологизм, обозначающий страны в Азии, Африке, Латинской Америке и Карибском бассейне, которые Всемирный банк считает низким или средним доходом.

Этот регион очень восприимчив и к последствиям войны Кремля против Украины. Рост цен на энергоносители и продовольствие подтолкнул этот зависимый от внешних влияний регион регион до кризиса долга.

Автор считает, что коллективное Запад может разыграть карту в этом регионе, при этом делая хорошее дело типа финансирования «зеленой» энергии, облегчения долгов и тд. Это придало ему козырей в большой игре с Китаем, который также находится в вечных попытках распространить свое доминирование в регионе.