Пожар на полигоне в Крыму: в Кремле заявили, что Путин "в курсе"

Президенту России Владимиру Путину доложили о пожаре на полигоне в Крыму, ситуация на месте уточняется. Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков, сообщает Украинская правда.

Отвечая на вопрос о том, доложили ли Путину ситуацию с пожаром на полигоне в Крыму, Песков заявил:

"Конечно, докладывается президенту. Вы знаете, что Аксенов (глава оккупационных властей Крыма, - ред.) очень оперативно отреагировал. Мы знаем, что там было возгорание. Меры предпринимаются. Ситуация уточняется. Пока большего я сказать не могу".

19 июля Аксенов сообщил, что на полигоне в Кировском районе произошло "возгорание", его причины установят следственные органы. Он объявил эвакуацию жителей из четырех населенных пунктов. Позже сообщалось, что на военном полигоне в Кировском районе оккупированного Россией Крыма несколько часов продолжаются взрывы.