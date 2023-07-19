Президент подписал закон, облегчающий военным увольнение в запас

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, регулирующий вопросы прохождения военной службы и, в частности, увольнения в запас. Новый закон №8169 совершенствует положения Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" сообщает Министерство обороны Украины.

Теперь военнослужащие, которых военно-врачебная комиссия во время военного положения признала непригодными к службе по состоянию здоровья с пересмотром через 6-12 месяцев, могут быть уволены в запас.

Также закон устанавливает обязательный испытательный срок от 1 до 6 месяцев для бойцов, впервые принятых на военную службу по контракту.

"Изменения обусловлены необходимостью приведения положений в соответствие с Уставами Вооруженных Сил Украины, Законами Украины "О профессиональном высшем образовании" и "О профессиональном (профессионально-техническом) образовании" – говорят в МОУ.

Также в законодательстве нужно было разграничить службу в мирное время и на особый период (во время военного положения).