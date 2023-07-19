НАПК: Одесский военком Борисов "заработал" 188 млн

Бывший начальник Одесского областного центра комплектования Евгений Борисов незаконно обогатился на сумму в 188 млн грн. Об этом заявил глава Национального агентства по вопросам противодействия коррупции Александр Новиков, сообщает Лига.net.

По его словам, сейчас инициирована проверка всего руководящего состава украинских территориальных центров комплектования (бывшие военкоматы).

Он отметил, что "буквально сегодня" будет направлен вывод касательно незаконного обогащения главы Одесского областного военкомата.

"Это рекордный вывод установления фактов, 188 млн грн. Только один объект в Испании стоит 3 700 000 евро — это 15 декабря 2022 года, когда Украина была под ежедневными обстрелами россиян" , — сказал Новиков.

Глава НАПК заявил, что Борисов утверждает — все полученные деньги были ссудами.