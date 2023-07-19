Кулеба о бунте Пригожина: Путин не уничтожил его, а пошел на торг
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал "военный мятеж" террористов Вагнера во главе с Евгением Пригожиным "переломным моментом". Об этом он заявил в интервью каналу CNN, сообщает Лига.net.
По его словам, он уверен, что у Пригожина были абсолютно серьезные намерения.
"Он хотел создать условия, при которых его признают источником настоящей власти в России. Скажу так, я не пророк, чтобы предусматриваешь все возможные сценарии, но все еще неясно, что заставило его изменить свои намерения, какие аргументы убедили его?", — сказал Кулеба.
Дипломат отметил, что основной урок бунта Пригожина — слабость режима диктатора Владимира Путина была раскрыта всему миру и российскому населению.
"Все время своего правления Путин всегда открыто уничтожал своих врагов и пытался делать это как можно убедительнее. В этот раз он не уничтожил Пригожина, пошел торг и на сделку. Это реально переломный момент", — резюмировал глава ведомства.