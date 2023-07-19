Перевозчики сомневаются в продлении "зерновой сделки" - Bloomberg

Перевозчики и страхователи видят риски в продолжении "зерновой сделки", к чему призывает Украина, несмотря на блокирование договоренности Россией. Об этом, со ссылкой на Bloomberg, сообщает Европейская правда.

По словам Василиса Муиса, одного из директоров греческой компании Doric Shipbrokers SA, которая во время действия соглашения отправляла суда через морской коридор, "ни один здравомыслящий владелец не поедет туда незастрахованным".

Отмечается, что страховой брокер Marsh во вторник приостановил свою программу по экспорту зерна из Украины, подчеркивая будущие проблемы со сделкой.

Издание также ссылается на неназванного чиновника, который разбирается в вопросе "зерновой сделки", который утверждает, что "это был бы очень рискованный шаг для Турции" поддерживать соглашение без участия РФ и что "страна вряд ли примет в ней участие".

"Я не думаю, что судовладельцы пойдут в украинские порты, пока коридоры не будут восстановлены – это опасно" , – сказал Пол Маркидес, менеджер по качеству морских перевозок в глобальной торговой ассоциации владельцев сухогрузных судов Intercargo.

Уточняется, что Украина все еще может отправлять урожай наземным и речным транспортом, но эти пути более дорогие, что бьет по доходам фермеров, тогда как поставки через ЕС могут вызвать напряженность в отношениях с соседними странами.