В России вдвое возросло количество мобилизованных беглецов из армии, - СМИ

За первую половину текущего года в военные суды России поступило 2076 дел о самовольном уходе из части. Это в два раза больше прошлогоднего показателя.﻿ Об этом, со ссылкой на "Медиазона", пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

С тех пор, как суды начали публиковать весенние приговоры, стало очевидно, что основной категорией осужденных за побег со службы стали именно мобилизованные.

Как пишет издание, сейчас суды выносят по 100 приговоров в неделю. В частности, с октября 2022 года в России самовольное оставление части наказывают как за преступление, совершенное в период мобилизации. После массового призыва россиян на фронт "военные" статьи Уголовного кодекса дополнительно усилили.

Отмечается, что суды со своей стороны публикуют тексты далеко не всех приговоров. Обычно они появляются на сайтах спустя недели или даже месяцы после вынесения приговора.

Осенью 2022 года российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране на фоне многотысячных потерь в войне против Украины. Как отметили позже в Минобороны Украины, оккупантам удалось мобилизовать около 280 тысяч человек. Их отправляли на фронт без подготовки и с плохим оснащением.

В разведке Эстонии также рассказали, что Россия может объявить уже вторую волну мобилизации. Шанс этого очень высок.