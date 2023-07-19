Ирландия расследует, как их детали попали в дроны Shahed

Ирландия проводит расследование, каким образом детали ирландского производства оказались в российском дроне-камикадзе, которым агрессор атаковал Николаев, и подозревает в нарушении санкций третью сторону, сообщает Укринформ.

Об этом заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Мы знаем о сбитии того дрона; мы проводим соответствующее расследование. Мы не верим, что какие-то ирландские компании могли нарушить санкции. Возможно, какая-то третья сторона нарушила санкции. Мы очень серьезно к этому относимся" , - сказал Варадкар.

Глава ирландского правительства заверил, что, несмотря на военную нейтральность, Ирландия не является нейтральной политически и полностью поддерживает Украину в борьбе за независимость и восстановление территории.