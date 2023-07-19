СМИ: Пять стран ЕС хотят продлить ограничения на импорт украинского зерна

Венгрия, Болгария, Польша, Румыния и Словакия будут просить Европейский Союз продлить запрет на импорт украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции по крайней мере до конца этого года, сообщает Деловая столица.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя.

Следуя встрече в Варшаве, Надь рассказал, что пять стран обратятся с просьбой оставить после 15 сентября запрет на импорт четырех украинских продуктов — пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

Надь добавил, что большинство из упомянутых государств придерживаются мнения, что запрет должен оставаться в силе по крайней мере до 31 декабря — Венгрия поддержала это решение.

Он также сказал, что страны обсудят вариант, когда каждый из них сможет индивидуально расширить список запрещенных товаров.

По словам Надя, в Венгрии еще не начался сбор кукурузы и подсолнечника, а украинское зерно еще остается на складах.

"Очевидно, что Украина, учитывая ее размеры и все, что она производит и экспортирует в Европу, нагружает рынок. Такая же ситуация сложилась с куриным мясом, яйцами, медом" , — объяснил министр сельского хозяйства Венгрии.

Венгерский министр также отметил, что наземная транспортировка зерна стоит дорого, и предложил ЕС предоставить Украине или судоходным компаниям прогрессивную субсидию на оплату транзита, чтобы разрешить отправку зерна в альтернативные порты, чтобы избежать нагрузки на европейские рынки.

Отметим, принятые ограничения должны были продолжаться до 5 июня, но их продлили до 15 сентября. Впрочем, ограничения несколько сократили и ЕС пообещал постепенно отменить запрет.

Президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции в Киеве выразил надежду, что ограничения на импорт агропродукции из Украины будут смягчены, а президент Украины Владимир Зеленский верит в полную отмену агроблокады с 15 сентября.