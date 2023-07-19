Зеленский: Украина изучает возможности возобновления зернового коридора

Украина изучает возможность безопасного функционирования зернового коридора, включая возможное сопровождение конвоями, сообщает Новое время.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с главой правительства Ирландии Лео Варадкаром.

"Как мы можем обеспечить безопасность в этом коридоре? Здесь есть разные аспекты. Мы поднимали вопросы по отдельным конвоям. Их нужно обсуждать не только с Турцией, но и с другими нашими партнерами" , — заявил президент.

По словам Зеленского, «и ООН, и Турция, и военные могут сказать, что гарантий 100% никто не дает. Но это очень легкая позиция. Это не та позиция, на которую мы готовы. Потому что для нас нужно, чтобы коридор действовал».

Также президент отметил, что некоторые компании-арендаторы кораблей или агротрейдеры «сами обращаются к нам, что мы готовы идти по коридору».

"Если государство дает нам на это разрешение, мы пойдем и будем брать на себя соответствующие риски Здесь я также жду ответа от Министерства инфраструктуры и от наших военных" , — добавил президент.

Зеленский также выразил мнение, что Россия «всегда, когда так делает, она заставляет вас к чему-то. И не только нас, но и партнеров, и ООН. Открыть что-то, снять санкции с чего-то. Много разных разговоров, за кулисами того, что знает Украина. Нравится кому-то это слышать или нет, но это факт».

"Но, слава Богу, есть у нас разведка и она работает" , — отметил он.

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста. Вместе с этим Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.

Хорватия предложила использовать свои порты и железнодорожную инфраструктуру для экспорта украинского зерна.