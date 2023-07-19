Кулеба призвал судить главу белорусского Красного Креста в Гааге

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест председателя Общества Красного Креста Беларуси Дмитрия Шевцова за депортацию украинских детей, сообщает Деловая столица.

Об этом Кулеба написал в своем Twitter.

"Я призываю Международный уголовный суд выдать ордер на арест Дмитрия Шевцова, который публично признался в преступлении незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины. Все виновные в похищении украинских детей должны быть привлечены к ответственности" , — отметил он.

Как сообщалось, глава белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов во время поездки на оккупированный Донбасс подтвердил, что участвует в насильственном вывозе украинских детей с захваченных российской армией территорий в Беларусь.