Финляндия закроет генконсульство России в городе Турку: что произошло

Финляндия отзывает согласие на работу генерального консульства России в городе Турку. Это является ответной мерой на закрытие генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение президента Финляндии Саули Ниинистьо.

"Президент республики и Министерский комитет правительства по иностранным делам и политике безопасности обсудили положение дипмиссий Финляндии и России" , - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

Россия заявила о закрытии Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 октября 2023 года. По ее словам, это контрмера на объявленную ранее высылку из Финляндии российских дипломатов.

"В качестве контрмеры Финляндия аннулирует лицензию на ведение бизнеса у Генерального консульства России в Турку с 1 октября 2023 года. Об этом российского посла уведомили в МИД" , - заявил президент Финляндии.

Финляндия заинтересовалась другими дипломатическими миссиями РФ

На встрече также отметили статус подготовки более широкого юридического доклада об особом статусе Аландских островов, который готовят в Министерстве иностранных дел.

Кроме других вопросов, в докладе также обсуждается позиция российского консульства в Мариехамне.

Отношение Финляндии к РФ после вторжения в Украину

Ранее стало известно, что Финляндия решила ввести новые ограничения на въезд для граждан России, которые коснутся бизнесменов, студентов и владельцев недвижимости.

Финляндия еще в прошлом году запретила "необязательные поездки" россиян в страну. При этом власти активно выступают за усиление ограничений.

Также Финляндия недавно решила объявить новый пакет военной помощи для Украины. В него войдет, в частности, зенитное вооружение.