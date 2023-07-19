Наев сказал, что ждет "вагнеровцев", если они зайдут в Украину из Беларуси

Боевиков ЧВК "Вагнер" ждет смерть, если они зайдут в Украину с территории Беларуси, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Мы знаем, что на территорию Беларуси в последнее время прибывают наемники ЧВК "Вагнер". Но уже сейчас мы реагируем и создаем такие условия, чтобы государственная граница Украины была полностью непроходимой для вражеских сил… Если они будут пытаться ступить своим грязным сапогом на украинскую землю — их будет ждать смерть" , — отметил он.

Наев рассказал, что на Черниговщине только на одном из направлений вырыто более 40 км противотанкового рва. Образовано более 30 тысяч всяческих минных ловушек для вражеских сил.

"Мы дополнительно усилим участки государственной границы невзрывными и взрывными заграждениями, которые будут неожиданностями для врага" , — добавил он.

Как сообщалось, боевики ЧвК "Вагнер" прибывают в палаточный лагерь в Беларуси.