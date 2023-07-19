Баканов нашелся: бывший глава СБУ практикует на Полтавщине

Бывший глава Службы безопасности Украины и друг действующего президента Иван Баканов, пропавший из информационного поля после полномасштабного вторжения России, в конце июня получил адвокатскую лицензию, сообщает Деловая столица.

Экспредседатель СБУ внесен в Реестр Национальной ассоциации адвокатов.

Баканов получил свидетельство 27 июня 2023 года. Он числится в Совете адвокатов Полтавской области.

Как сообщалось, 17 июля 2022 года президент Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей тогдашнего председателя СБУ Ивана Баканова.

Иван Баканов был отстранен от должности главы Службы безопасности Украины в соответствии со ст.47 Дисциплинарного устава ВСУ (неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия). Расследование было завершено в начале февраля 2023 года.

Зеленский потом объяснил, что Баканова отстранили от должности из-за масштабной измены среди сотрудников СБУ.

19 июля Верховная Рада уволила Ивана Баканова с должности главы СБУ.