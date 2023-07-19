Баканов нашелся: бывший глава СБУ практикует на Полтавщине

Баканов нашелся: бывший глава СБУ практикует на Полтавщине
Фото: СБУ

Бывший глава Службы безопасности Украины и друг действующего президента Иван Баканов, пропавший из информационного поля после полномасштабного вторжения России, в конце июня получил адвокатскую лицензию, сообщает Деловая столица.

Экспредседатель СБУ внесен в Реестр Национальной ассоциации адвокатов.

Баканов получил свидетельство 27 июня 2023 года. Он числится в Совете адвокатов Полтавской области.

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Как сообщалось, 17 июля 2022 года президент Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей тогдашнего председателя СБУ Ивана Баканова.

Иван Баканов был отстранен от должности главы Службы безопасности Украины в соответствии со ст.47 Дисциплинарного устава ВСУ (неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия). Расследование было завершено в начале февраля 2023 года.

Зеленский потом объяснил, что Баканова отстранили от должности из-за масштабной измены среди сотрудников СБУ.

19 июля Верховная Рада уволила Ивана Баканова с должности главы СБУ.

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