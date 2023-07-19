В Европарламенте требуют от лидеров ЕС как можно быстрее передать Украине F-16

Три десятка депутатов Европейского парламента присоединились к призыву как можно быстрее передать Украине истребители четвертого поколения F-16, обучение на которых украинские летчики начнут в августе, сообщает Европейская правда.

Письмо в среду опубликовал инициатор кампании, депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховский.

Подписанты обращения к государствам-членам ЕС призывают срочно поддержать ускоренную передачу боевых истребителей F-16 Fighting Falcon, поскольку это необходимо для "укрепления обороны и наступательных возможностей Украины".

"Предоставление Украине этих высокотехнологичных истребителей значительно усилит ее противовоздушную оборону, гарантирует лучшую защиту гражданского населения и будет сдерживать дальнейшую агрессию", – отмечают евродепутаты.

Также они указывают, что без F-16 вся остальная военная помощь, которую Запад предоставил Украине, "может не достичь полного потенциала".

Среди подписантов письма – евродепутаты Радослав Сикорский и Андрюс Кубилюс, которые уже давно активно поддерживают Украину. Здеховский уточнил, что обращение уже сегодня, 19 июля, направят руководителям государств-членов ЕС.

Напомним, на саммите НАТО в Литве Резников подписал меморандум с 11 странами-членами коалиции, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Государства-участники "коалиции истребителей" также согласились, что подготовка украинских летчиков для управления западными истребителями F-16 начнется в Дании в августе.