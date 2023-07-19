Тарнавский: Защитники выбивают врага на таврийском направлении
Силы обороны подвигают россиян на таврийском направлении и закрепляются на новых рубежах, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.
"На Таврическом направлении Силы обороны выбивают врага и имеют определенный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.
Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1 573 огневых задачи. Потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот".
Тарнавский отметил, что защитники уничтожили 35 единиц военной техники россиян.
В частности, танки, 8 ББМ, 3 гаубицы 2А65 "Мста-Б", БПЛА "Орлан-10", самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация", 2 пушки 2С5 "Гиацинт-С", 2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б", РЭБ "Поле" и автомобильную технику.
Также ликвидировали 8 складов боеприпасов врага.
"Продолжаем идти вперед", − подытожил Тарнавский.