Россия пригрозила всем судам, которые будут следовать в украинские порты

Ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства, сообщает Интерфакс.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

В военном ведомстве заявили, что с 00:00 мск 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.

Также в Минобороны констатировали, что страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева.

Минобороны РФ сообщило, что изданы информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям в связи с прекращением "черноморской инициативы".

17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "действие "зерновой сделки" сегодня остановилось".

МИД РФ объявил, что прекращение "зерновой сделки" означает отзыв гарантий безопасности судоходства, а также сворачивание морского гуманитарного коридора и закрытие совместного координационного центра (СЦК) в Стамбуле.

Черноморская инициатива прекратила функционировать с 18 июля.