Глава Одессы Труханов остался без электронного браслета: что известно

Фигурант "дела Краяна" городской голова Одессы Геннадий Труханов остался без электронного браслета, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в комментарии УП.

Срок этой меры пресечения истек. Как пояснили "Украинской правде", САП ходатайствовала о продлении, но суд не рассмотрел ходатайство в соответствующие сроки.

4 мая 2023 года Высший антикоррупционный суд арестовал с возможностью внесения залога мэра Одессы Геннадия Труханова по делу "завода Краян" (размер залога уменьшили с почти 31 до 13 миллионов гривен). Залог внес на следующий день депутат промэрской фракции "Доверяй делам" Дмитрий Танцюра.

На мэра Одессы надели электронное устройство контроля.

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