В Британии надеются, что Эрдоган поможет вернуть РФ к "зерновой сделке"

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли надеется, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет убедить Россию вернуться к Черноморской зерновой инициативе, сообщает Европейская правда.

Об этом британский министр заявил в интервью Anadolu.

"Я очень надеюсь, что президент (Эрдоган – ред.) сможет убедить (Россию – ред.) в важности Черноморской зерновой инициативы, которая помогает спасти людей от голода и способствует снижению международных цен на зерно" , – сказал Клеверли.

По его словам, Эрдоган совершил "невероятно важную работу от имени многих людей по всему миру", сыграв свою роль в обеспечении зерновой инициативы.

Британский министр также обвинил Россию в использовании голода во всем мире в качестве средства воздействия и призвал Кремль вернуться к "зерновой сделке".

Напомним, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зернового соглашения" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.

Украина обратилась к Турции и ООН с предложением продолжить функционирование "зернового коридора" в рамках Черноморской зерновой инициативы без России, которая вышла из договоренностей.

Литва и Хорватия предлагают свои порты для экспорта украинского зерна.