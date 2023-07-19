Путин рассказал об условиях возвращения РФ в "зерновую сделку"

Россия "рассмотрит возможность" возвращения в "зерновую сделку" только в случае полного выполнения ее условий, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишут российские СМИ.

Российский диктатор утверждает, будто РФ "проявляла чудеса выдержки и толерантности, продолжая зерновую сделку".

"При этом никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке никто выполнять не собирался, только постоянно что-то требовали от РФ. Запад сделал все, чтобы пустить зерновое соглашение под откос, не пожалели на это сил", - заявил Путин.

Он также заявил, что "зерновая сделка" якобы привела к прямым потерям для российских аграриев в 1,2 млрд долл.

"Наша страна в состоянии заместить украинское зерно, как на коммерческой, так и на бесплатной основе. Тем более, что у нас в этом году снова ожидается рекордный урожай. Продление "зерновой сделки" в том виде, в котором она существовала, потеряла всякий смысл.

Вот почему мы выступили против дальнейшего его продления. Мы не против самого соглашения как такового. И мы рассмотрим возможность вернуться к нему, но при одном условии - если будут в полной мере учтены, а главное - реализованы - все без исключения принципы участия РФ в соглашении", - утверждает диктатор.

Среди условий, которые озвучил Путин, - вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений "на мировые рынки", подключение банков к SWIFT и прекращение "всех ограничений".

"Нам нужны не какие-то обещания или идеи, нам нужно выполнение этих условий", - добавил Путин.

Также он среди условий назвал возобновление поставок запчастей для сельхозтехники и "решение вопроса с фрахтом и страхованием российских судов".

Кроме этого, он заявил, что "должна быть восстановлена" работа аммиакопровода "Тольятти-Одесса". Также, по его словам, должны быть разблокированы "российские активы, связанные с сельским хозяйством". Путин утверждает, что эти условия указаны в Меморандуме РФ с ООН.