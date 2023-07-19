В центре одного из мегаполисов ЮАР произошел взрыв: есть пострадавшие

В центральном деловом районе Йоханнесбурга произошел взрыв, из-за которого перевернулись автомобили, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает местная радиостанция SABC.

Служба экстренной помощи Йоханнесбурга подтвердила взрыв на улице Бри в Симмонсе в центральном деловом районе Йоханнесбурга, который повлек за собой частичный обвал дороги.

Людей призывают держаться как можно дальше и избегать дорог вблизи или на улицах Симмондс и Элоф в центре Йоханнесбурга.

Свидетельственный Gas explosion в Bree Street, Johannesburg CBD. pic.twitter.com/GqZInpx0kP — Man's NOT Barry Roux  (@AdvoBarryRoux) July 19, 2023

На изображениях, опубликованных в социальных сетях, виден потрескавшийся асфальт неподалеку от углу улиц Бри и Риссик.

Находящийся на месте происшествия премьер-министр Гаутенга Паньяза Лесуфи говорит, что повреждения значительны. О летальных случаях не сообщается. Однако он добавляет, что от взрыва последствий были спасены девять человек, которые находятся в больнице.

Заметим, что взрыв в африканском городе произошел на фоне отмены поездки российского диктатора Владимира Путина на саммит БРИКС.

Вопрос приезда Путина на саммит БРИКС

В Южной Африке в конце августа состоится саммит глав стран БРИКС. Визит российского диктатора Путина до сих пор был под вопросом. Поскольку в марте суд Гааги выдал ордер на арест главы Кремля, поскольку он причастен к депортации украинских детей. Исходя из того, что ЮАР является страной-подписантом Римского устава, она обязана арестовать диктатора, если он находится на территории государства.

При этом недавно страна обвинила суд в Гааге в "двойных стандартах" и заявила, что будет искать выход и изменять законодательство.

Уже 14 июля стало известно, что российский диктатор приедет на саммит БРИКС в Южную Африку. Власти ЮАР уверяют, что саммит пройдет в офлайн-режиме. Позже в тот же день президент ЮАР Сирил Рамафоса предложил Путину отправить на саммит вместо себя главу МИД РФ Сергея Лаврова. Однако Москва отклонила такую просьбу.

Сегодня же стало известно, что Путин не поедет на саммит стран БРИКС.